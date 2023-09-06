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ФСБ закрыла 84 подпольные оружейные мастерские в 53 регионах России

ФСБ пресекла деятельность 217 человек из 84 подпольных оружейных мастерских
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock

ФСБ прекратила работу 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 российских регионах, сообщили РБК в Центре общественных связей ведомства.

Была пресечена деятельность 217 человек, которых считают причастными к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», уточнили в ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июне—июле в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской области. В итоге из незаконного оборота были изъяты 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 22 пулемета, 93 автомата, 326 пистолетов и револьверов, 704 артиллерийских снаряда и мины разного калибра, 210 гранат, свыше 70 тыс. патронов разного калибра и другое.

4 сентября сотрудники ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для диверсионно-террористической группы с Украины, действовавшей в Запорожской области. По данным спецслужбы, это гражданин Украины 1968 года рождения. Он собирал самодельные бомбы «по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины», заявили в ведомстве.

Изготовленные взрывные устройства задержанный передавал «исполнителям» терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Участников преступной группы также задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к теракту).

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Теги
ФСБ оружие торговля оружием оборот оружия
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