Канада выслала 41 дипломата из Индии после скандала с сикхами

Канада вернула домой из Индии 41 своего дипломата после требования Нью-Дели, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает телеканал CBC.

Она добавила, что из-за сокращения штата сотрудников дипмиссии Канаде придется приостановить оказание дипломатических услуг в офисах в Мумбаи, Чандигархе и Бангалоре.

Индия потребовала выслать сотрудников канадской дипмиссии для соблюдения «паритета» по количеству дипломатов, присутствующих в обеих странах, сообщил источник телеканала CBC, знакомый с ситуацией. Индийские власти заявили, что в Канаде у них есть только 21 аккредитованный дипломат, в то время как Канада имеет 62 сотрудника в Индии, они находятся в Нью-Дели и четырем консульствам в Мумбаи, Чандигархе, Калькутте и Бангалоре.

Ранее источники Financial Times тоже сообщили, что Индия потребовала от Канады отозвать более 40 дипломатов к 10 октября. Один из собеседников газеты рассказал, что Нью-Дели пригрозил лишить дипломатического иммунитета тех, кто останется после указанной даты.

Поводом для кризиса в отношениях двух стран стало обвинение Оттавы в том, что индийские агенты были причастны к убийству гражданина Канады, одного из лидеров сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара. Мужчину застрелили в июне возле сикхского храма в Суррее в канадской провинции Британская Колумбия. Оттава позже заявила, что располагает достоверными данными о причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Индия отвергла выдвинутые обвинения, посчитав их «абсурдными» и «необоснованными».