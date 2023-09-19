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Канада выслала индийского разведчика после убийства сикхского сепаратиста

Канада выслала одной из руководителей индийской разведки, так как обвиняет ее в причастности к убийству сикхского активиста. Сикхов в Индии считают сепаратистами, премьер Моди выражал беспокойство из-за их акций в Канаде
Плакат у сикхского храма после убийства&nbsp;Хардипа Сингха Ниджара
Плакат у сикхского храма после убийства Хардипа Сингха Ниджара (Фото: Chris Helgren / Reuters)

Канада выслала высокопоставленного сотрудника индийской разведки и обвинила Нью-Дели в причастности к убийству одного из лидеров сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара, передает Reuters. В МИД страны сообщили, что был выслан глава отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде Паван Кумар Рай, передает CBS.

Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии. Известны своими сепаратистскими настроениями, которые выражаются в намерении создать независимое государство Халистан.

Движение за создание Халистана было особенно активно в 1980-1990-е годы. Действия сепаратистов сопровождались убийствами и похищениями. Погибли несколько тысяч человек.

Один из наиболее известных инцидентов, связанных с этим, — взрыв бомбы на рейсе авиакомпании Air India, следовавшем из Торонто в Нью-Дели, в 1985 году. Жертвами теракта стали 329 человек. Кроме того, телохранители-сикхи убили премьер-министра Индии Индиру Ганди в 1984-м.

Ниджар был застрелен в июне возле сикхского храма в Суррее в канадской провинции Британская Колумбия. Оттава заявила, что располагает достоверными данными о причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что любое участие иностранного правительства в убийстве гражданина страны является «неприемлемым нарушением» ее суверенитета.

Как передает The Times of India, Ниджар родился в Пенджабе и был одним из активных сторонников создания Халистана. В Индии его обвиняли в сепаратизме и терроризме, власти называли его «скрывающимся от правосудия».

Как отмечает Reuters, эти обвинения и высылка сотрудника разведки — очередные признаки ухудшения отношений Нью-Дели и Оттавы. На прошедшем саммите G20 индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил Трюдо серьезную обеспокоенность в связи с акциями протеста сикхов в Канаде — как указывает агентство, здесь проживает самая большая их диаспора после Пенджаба.

Напряженность в отношениях двух стран растет и в других сферах. Reuters пишет, что Канада отложила торговую миссию в Индию, запланированную на октябрь. Кроме того, между ними были приостановлены переговоры по заключению торговой сделки.

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