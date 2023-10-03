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FT узнала о требовании Индии к Канаде отозвать свыше 40 дипломатов

FT: Индия после скандала с сикхами потребовала от Канады отозвать 41 дипломата
Отношения между Индией и Канадой остаются напряженными после высылки Оттавой индийского разведчика, якобы причастного к убийству лидера сикхских сепаратистов. Дели в ответ потребовал отозвать 41 канадского дипломата
Сторонники убитого Сингха Ниджара на акции протеста возле консульства Индии в Торонто
Сторонники убитого Сингха Ниджара на акции протеста возле консульства Индии в Торонто (Фото: Vio Namer / Reuters)

Индия потребовала от Канады отозвать более 40 дипломатов к 10 октября, сообщили знакомые с вопросом источники Financial Times. Один из них сказал, что Нью-Дели пригрозил лишить дипломатического иммунитета тех, кто останется после указанной даты. МИД Канады и правительство Индии от комментариев отказались.

Газета пишет, что в отношении двух стран наступил кризис после решения канадских властей выслать высокопоставленного сотрудника индийской разведки, которого в Оттаве посчитали причастным к убийству одного из лидеров сикхских сепаратистов — Хардипа Сингха Ниджара.

Источник FT уточнил, что у Канады в Индии 62 дипломата и что Нью-Дели велел им сократить это число на 41 человека — для создания паритета.

Также собеседники FT рассказали, что убийство Ниджара было одной из главных тем на переговорах между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и лидером Индии Нарендрой Моди на саммите G20. Индийская сторона тогда «категорически отказалась» от просьбы Оттавы о сотрудничестве в рамках расследования инцидента, уточнили источники.

Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии. Среди них есть сепаратисты, выступающие за создание независимого государства Халистан. Движение за создание Халистана было особенно активно в 1980–1990-е годы.

Одно из наиболее известных происшествий, связанных с сепаратистами, — взрыв бомбы на рейсе авиакомпании Air India, следовавшем из Торонто в Нью-Дели, в 1985 году. Жертвами теракта стали 329 человек. Кроме того, телохранители-сикхи убили премьер-министра Индии Индиру Ганди в 1984-м.

Ниджар был застрелен в июне возле сикхского храма в Суррее в канадской провинции Британская Колумбия. Оттава 19 сентября заявила, что располагает достоверными данными о причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Трюдо тогда отмечал, что любое участие иностранного правительства в убийстве гражданина страны является «неприемлемым нарушением» ее суверенитета.

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Как отмечает The Times of India, Ниджар родился в Пенджабе и был одним из активных сторонников создания Халистана. В Индии его обвиняли в сепаратизме и терроризме, власти называли его «скрывающимся от правосудия».

МИД Индии отверг выдвинутые Канадой обвинения, посчитав их «абсурдными» и «необоснованными». На фоне скандала посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также было рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия Канада высылка дипломатов
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