Пресс-служба: Лукашенко освободил от должностей послов на Украине и в Эстонии

Лукашенко уволил с должностей послов на Украине и в Эстонии

Вячеслав Качанов (Фото: Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов на Украине и в Эстонии, сообщили в пресс-службе главы государства.

Должность посла на Украине покинул Игорь Сокол, а в Эстонии — Вячеслав Качанов. Сокол был послом на Украине с 2016 года, а Качанов был главой дипмиссии в Эстонии с 2018 года.

В марте 2022 года Сокол говорил, что Белоруссия эвакуировала всех своих дипломатов с территории Украины.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.

В апреле 2023 года украинская сторона отозвала Кизима для консультаций после встречи Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В Киеве сочли эту встречу «попыткой легитимизации» главы региона. Киев объявил Пушилина в розыск по статье о совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Как отмечает «Украинская правда», с тех пор Кизим не возвращался в Минск. Нового посла так и не назначали, в Белоруссии действует временный поверенный — этот пост занимает Ольга Тимуш.