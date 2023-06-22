Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Игорь Кизим (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла страны в Белоруссии Игоря Кизима. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — сказано в документе.

Указ датирован 22 июня. Преемника Кизима Зеленский пока не назначил.

Игорь Кизим родился 20 августа 1961 года в Харькове. В 1987 году он окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Затем, в течение семи лет, занимался предпринимательством. В 1995-1996 годах проходил стажировку в Департаменте Европы и Америки украинского МИДа. По ее завершении начал работать первым секретарем посольства Украины во Франции. В 2001 году был переведен на аналогичную должность в посольстве Украины в Нигерии.

С 2004 по 2017 год продолжал службу в МИДе на разных должностях, был временным поверенным в делах Украины в Великобритании (январь 2015) и советником-посланником Украины в этой стране (2016-2017). Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Белоруссии Кизим стал в феврале 2017 года.

В апреле 2023 года, украинская сторона вновь отозвала Кизима для консультаций после встречи Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В Киеве сочли эту встречу «попыткой легитимации» главы региона. Киев объявил Пушилина в розыск по статье о совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Как отмечает «Украинская правда», с тех пор Кизим не возвращался в Минск.