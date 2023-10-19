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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о предотвращении подрыва колонны в Запорожской области

ФСБ: в Запорожской области предотвращен подрыв военной колонны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ФСБ России / РИА Новости
Фото: ФСБ России / РИА Новости

В Запорожской области задержали гражданина Украины, который готовил подрыв российской военной колонны, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к совершению диверсии).

В ФСБ сообщили, что житель Запорожской области планировал заложить собранное им взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники.

Устройство было сделано из минометных снарядов и компонентов, полученных от Главного разведывательного управления (ГУР) Украины. В ГУР также координировали его деятельность, утверждают в ФСБ.

Во время обысков по месту проживания подозреваемого сотрудники спецслужбы изъяли 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один минометный снаряд калибра 120 мм, взрывчатое вещество массой 300 г, а также детонаторы.

В сентябре ФСБ сообщала о задержании жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. Целью теракта было нарушение военных перевозок, утверждали в ФСБ. В оборудованном мужчиной тайнике нашли пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и самодельное взрывное устройство.

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По данным спецслужбы, мужчина по заданию военной разведки Украины также осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России.

Теги
ФСБ Запорожская область Украина
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