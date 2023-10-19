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Дуда назвал свиньями тех, кто голосовал на выборах при коммунистах

Дуда: до 1989 года в Польше только свиньи ходили на выборы
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто голосовал на президентских выборах до 1989 года, в период, когда Польша была Польской Народной Республикой (ПНР), а у власти были коммунисты. Об этом он сказал на съезде профсоюза «Солидарность».

«Польша еще раз показала, насколько прочно устоялась наша демократия и насколько мы повзрослели с 1989 года. <...> Мы все прекрасно помним, что до 1989 года голосовать ходили только свиньи», — сказал Дуда. Он уточнил, что люди, которые знали, какая ситуация в стране, и понимали, что выборы были фарсом, просто не голосовали.

«Объявлялись лишь какие-то заоблачные результаты явки, в то время как в реальности избирательные участки пустовали», — отметил президент.

29 декабря 1989 года ПНР вернула себе историческое название Республика Польша, а на президентских выборах 1990 года победил лидер движения «Солидарность» Лех Валенса. Сейчас председателем «Солидарности» является Петр Дуда, однофамилец польского президента.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. На них граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). Явка на выборах в сейм составила 74,38%. После подсчета всех голосов правящая партия «Право и справедливость» набрала 35,38%, «Гражданская коалиция», которую возглавляет партия экс-премьера Дональда Туска, — 30,70%.

Во время пресс-конференции Туск заявил, что вместе с «Третьим путем» оппозиция получит 218 мест в польском сейме при условии создания коалиции. Это, по его словам, позволит блокировать законодательные инициативы «Права и справедливости».

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Теги
Польша Анджей Дуда президентские выборы
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