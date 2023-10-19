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Президент Абхазии назвал дату начала работы Сухумского аэропорта

Президент Абхазии Бжания: запуск Сухумского аэропорта запланировали на 2024 год

Сухумский аэропорт планируют запустить 31 декабря 2024 год, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции.

«Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта — 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать — если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб», — сказал он (цитата по ТАСС).

Бжания также заявил, что в этом месяц «общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта».

Международный аэропорт Сухуми имени В.Г. Ардзинба закрыли в 1993 году в связи с грузино-абхазской войной 1992–1993 годов по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал воздушной гавани обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. — зимой.

Он подчеркнул, что в бюджете Абхазии нет денег на реконструкцию аэропорта «все будет производиться за счет инвестора», который также должен будет за свои средства «капитально отремонтировать две подстанции, привести в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту».

Ранее секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сообщал, что аэропорт Сухуми примет первый рейс к концу 2024 года после ремонта, тендер на который выиграла российская компания.

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Летом 2023 года Москва и Сухуми подписали соглашение о реконструкции аэропорта. «Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики», — отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это поможет решить две важные для России задачи: снимет часть нагрузки с аэропорта Сочи и автомобильного пункта пропуска «Адлер», которые сейчас являются «главными точками входа в Абхазию для российских граждан».

Реконструкцию решили проводить в два этапа без привлечения средств из бюджета — только за счет частного инвестора. По предварительной оценке, первая фаза ремонта обойдется в 6,5 млрд руб.

Теги
Абхазия аэропорты Сухум
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