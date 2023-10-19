Путин подписал закон о запрете перевозки немаркированных вейпов
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную транспортировку гражданами немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в КоАП были предусмотрены штрафы только в отношении транспортировки обычных сигарет или сигарилл. Закон дополняет статью 14.53.1 КоАП введением ответственности за нарушение запрета на перемещение и транспортировку по территории России в объеме, превышающем установленную норму, вейпов и электронных сигарет. В том числе это касается продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза.
За транспортировку изделий без маркировки грозит штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.
До этого в тексте статьи 14.53.1 указывалось количество изделий, которые запрещено перевозить без маркировки. В новых поправках этой формулировки нет.
Количество запрещенных к перевозу табачных изделий установили в ст. 18 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Путин подписал эти поправки летом 2023 года. В них говорится, что совершеннолетний может перевозить без маркировки табачные изделия:
- в количестве не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо общим весом не более 250 г указанной продукции в ассортименте на одно физическое лицо;
- в количестве не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания на одно физическое лицо.