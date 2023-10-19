Путин подписал закон о запрете перевозки немаркированных вейпов

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Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную транспортировку гражданами немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в КоАП были предусмотрены штрафы только в отношении транспортировки обычных сигарет или сигарилл. Закон дополняет статью 14.53.1 КоАП введением ответственности за нарушение запрета на перемещение и транспортировку по территории России в объеме, превышающем установленную норму, вейпов и электронных сигарет. В том числе это касается продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза.

За транспортировку изделий без маркировки грозит штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.

До этого в тексте статьи 14.53.1 указывалось количество изделий, которые запрещено перевозить без маркировки. В новых поправках этой формулировки нет.

Количество запрещенных к перевозу табачных изделий установили в ст. 18 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Путин подписал эти поправки летом 2023 года. В них говорится, что совершеннолетний может перевозить без маркировки табачные изделия: