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Британский премьер предложил ежегодно повышать возраст продажи сигарет

Правительство Британии предложило ежегодно повышать возраст продажи сигарет
Фото: Cate Gillon / Getty Images
Фото: Cate Gillon / Getty Images

Правительство Великобритании внесет на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому возраст продажи сигарет будут ежегодно увеличивать на год. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

Пока что в Великобритании сигареты разрешено продавать гражданам старше 18 лет. Законопроект, который продвигает правительство, запретит продавать сигареты всем, кто родился 1 января 2009 года и позже. Фактически возраст, после которого разрешено курить, будет ежегодно увеличиваться на год. Таким образом, со временем запрет на продажу сигарет будет касаться всего населения страны.

По данным британского правительства, подавляющее большинство (4 из 5 курильщиков) начинают курить в возрасте до 20 лет и остаются зависимыми от табака до конца своей жизни. Из-за последствий курения в Великобритании ежегодно умирают около 64 тыс. человек. Еще примерно 75 тыс. граждан каждый месяц посещают врачей из-за болезней, связанных с курением. Каждый год экономика страны теряет около £17 млрд ($20,6 млрд) доходов из-за связанных с курением безработицы, ранней смерти и расходов Национальной службы здравоохранения.

«Я хочу построить лучшее и более светлое будущее для наших детей, поэтому я хочу навсегда искоренить курение. Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету», — сказал британский премьер-министр Риши Сунак.

В правительстве подчеркнули, что законопроект не криминализирует курение: поэтапные изменения означают, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишен возможности делать это в будущем.

Аналогичный законопроект в декабре 2022 года одобрил парламент Новой Зеландии. Запрет продажи сигарет людям, родившимся после 2009 года, объяснили стремлением предотвратить приобщение молодежи к курению и сделать табачную продукцию менее привлекательной.

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Штраф за нарушение запрета — более $95 тыс. В Минздраве Новой Зеландии считают, что принятые меры сэкономят бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

Теги
Риши Сунак Великобритания курение борьба с курением
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