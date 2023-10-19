На Любовь Соболь составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах

На Любовь Соболь составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Любовь Соболь (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В отношении бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) Любови Соболь (признана иноагентом) составили протокол за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РБК в пресс-службе Симоновского районного суда.

Протокол составил Минюст. Речь идет о п. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений). Предусмотренное наказание для физических лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Законодательство об иноагентах обязывает физлиц с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.

В июле 2023 года Симоновский суд Москвы уже назначал ей 30 тыс. рублей штрафа за отсутствие плашки иноагента.



Соболь признали иноагентом в мае 2022 года. В России ее также объявили в розыск по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия и нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. В 2021 году ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, запретив ночью выходить из дома и покидать пределы Москвы и области.