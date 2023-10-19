 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Любовь Соболь составили протокол о нарушении закона об иноагентах

На Любовь Соболь составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах
Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В отношении бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) Любови Соболь (признана иноагентом) составили протокол за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РБК в пресс-службе Симоновского районного суда.

Протокол составил Минюст. Речь идет о п. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений). Предусмотренное наказание для физических лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.



Законодательство об иноагентах обязывает физлиц с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.

В июле 2023 года Симоновский суд Москвы уже назначал ей 30 тыс. рублей штрафа за отсутствие плашки иноагента.

Соболь признали иноагентом в мае 2022 года. В России ее также объявили в розыск по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия и нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. В 2021 году ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, запретив ночью выходить из дома и покидать пределы Москвы и области.

Теги
Любовь Соболь иноагент протокол ФБК Алексей Навальный
Материалы по теме
Адвокат Навального Александр Федулов уехал из России
Политика
Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа
Политика
Верховный суд отклонил жалобу Навального на запрет тюремного жаргона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Мосбиржа 20 октября возобновит торги акциями VK Инвестиции, 14:02
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:54
Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов Финансы, 13:50
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади Политика, 13:47
Пасынок Намина сознался в убийстве Общество, 13:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины Технологии и медиа, 13:42
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд Pro, 13:37
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 13:37
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Футболист «Милана» без вести пропал в Швеции Спорт, 13:32
Путин заявил об открытости России к современным спортивным дисциплинам Спорт, 13:25
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:25