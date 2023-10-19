Рогозин возмутился долгим расследованием хищений в «Роскосмосе»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В «Роскосмосе» сообщили о хищении в госкорпорации средств, выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, еще в 2018 году, но за несколько лет расследования подозреваемых так и не арестовали, из-за чего они смогли покинуть Россию. Об этом заявил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Речь идет о деле против бывшего главы департамента капитального строительства «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимира Мешкова. Он, как написал сегодня «Коммерсантъ», несмотря на открытое в 2019 году уголовное дело, смог уехать за границу.

Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головная организация «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. По словам Рогозина, топ-менеджеры и те, кто «стоял за их спиной», украли больше сотен миллионов рублей, выделенных на реконструкцию стендовой базы НИЦ РКП.

Он рассказал, что уволил подозреваемых в хищении, передал результаты внутреннего расследования в следственные органы и «ждал новостей об их задержании», но им так и не избрали меру пресечения. После этого фигуранты дела «как ни в чем ни бывало» устроились на новую работу.

«У следствия и всей нашей неповоротливой системы ушло аж пять лет на расследование этого очевидного дела! И фигуранты его смогли легко, не торопясь, покинуть нашу страну», — возмутился Рогозин.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что бывший глава департамента капитального строительства «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков, которого подозревают в хищении более 600 млн руб. на реконструкцию НИЦ РКП, сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Мешкова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции из-за границы или его задержания на территории России.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором фигурирует Мешков, возбудили в январе 2019 года. По данным Генпрокуратуры, всего было похищено около 1 млрд руб. из выделенных на реконструкцию стендов НИЦ РКП 3,2 млрд руб. Практически всех фигурантов этого дела задержали с 14 по 16 июля 2021 года, отмечает «Коммерсантъ».