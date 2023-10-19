«Коммерсантъ» узнал об отъезде за границу экс-топ-менеджера «Роскосмоса»

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков, которого СК подозревает в хищении 600 млн руб., сбежал за границу и был объявлен в розыск, пишет газета. Речь идет о махинации при реконструкции стендовой базы НИЦ РКП

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Бывший глава департамента капитального строительства

«Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск, выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, СК подозревает его в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте 41-летнего Мешкова прошло в Басманном суде. Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) фигурант арестован на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Мешкова из-за границы или его задержания на территории России.

Владимир Мешков родился в Новокузнецке Кемеровской области в 1982 году. В 2004 году он окончил Финансовую Академию при Правительстве России, а спустя три года — в 2007 году — стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Является кандидатом экономических наук. С сентября 2010 года по сентябрь 2012 года Мешков работал заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития России, после чего работал помощником главы Минстроя, а в 2016-м перешел в «Роскосмос». В госкорпорации, помимо должности главы департамента капитального строительства, он также являлся советником генерального директора. С марта 2019 года Мешков занимал должность заместителя начальника департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов России и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента ПФО.

Как отмечает «Коммерсантъ», уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого является Мешков, было возбуждено в январе 2019 года. Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой». По версии надзора, из выделенных на исполнение гособоронзаказа по реконструкции и техническому перевооружению стендов НИЦ РКП 3,2 млрд руб. бюджетных средств около 1 млрд было похищено.

В ходе расследования Главное следственное управление СК установило, что из 1,5 млрд руб., полученных «Москапстроем» практически сразу после победы в конкурсе, более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, «имевших признаки фиктивности». Оттуда они, по версии следствия, ушли контрагентам. «Москапстрой», в феврале 2020 года признанный банкротом, как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав на них всего 53 млн руб.

Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года, отмечает газета. Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им, помимо изначально вмененного мошенничества, в мае 2022 года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Скрывшийся от следствия гендиректор и второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков, который и заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб., был арестован заочно в ноябре 2021 года.

В то же время с ролью тогдашнего топ-менеджмента «Роскосмоса» в этой махинации следствие долгое время определиться не могло, пишет «Коммерсантъ». В действиях Мешкова, а также исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству Алексея Бородина изначально усмотрели превышение должностных полномочий: в надзорном ведомстве полагали, что именно Бородин и Мешков способствовали реализации криминальной схемы, с помощью которой помощью «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера.

По данным газеты, после того, как следствие в 2021 году начало проявлять к Меньшову интерес, он уволился из аппарата полпреда президента в ПФО и исчез. Менее чем через год был задержан его экс-заместитель в «Роскосмосе» Максим Мамсуров. По некоторым данным, якобы именно он завизировал перечисление бюджетных средств на счета «Москапстроя», пишет «Коммерсантъ».

Весной 2019 года на тот момент глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что расследование хищений у НИЦ РКП силами службы внутреннего аудита госкорпорации проводилось с ноября 2018 года. После этого материалы внутренней проверки были переданы прокуратуре.

На сайте НИЦ РКП сказано, что предприятие является головным испытательным центром «Роскосмоса» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.