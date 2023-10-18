Число покинувших свои дома израильтян оценили в 300 тыс.

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После атаки ХАМАС 300 тыс. жителей Израиля покинули свои дома и были эвакуированы, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Израильский институт демократии (Israel Democracy Institute). Ранее представитель армии обороны ЦАХАЛ Джонатан Конрикус утверждал, что в Израиле с 7 октября свои дома были вынуждены покинуть около 500 тыс. человек.

Это жители южных районов страны и некоторых северных населенных пунктов близ границы с Ливаном. По его словам, люди приехали в центр Израиля, который тоже подвергается ракетным обстрелам, но «в целом остается гораздо более безопасным для гражданского населения».

По данным ООН, свои дома в секторе Газа покинули 1 млн человек. Из них более 352 тыс. укрываются в приютах в центральной и южной частях сектора Газа. Среди вынужденных переселенцев в секторе Газа более 300 тыс. детей.

С израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс. Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ достигло 304 человек.

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 3478 человек, еще более 12 тыс. ранены.