В Белгородской области сбили беспилотник

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Система ПВО в Белгородской области сбила беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дрон сбили в Белгородском районе области. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Чуть позже Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области около 20.00 мск.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают о сбитых беспилотниках.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских дронов самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и акваторией Черного моря за ночь с 17 на 18 октября, сообщало Минобороны. Гладков в ночь на 18 октября сообщал о шести сбитых беспилотниках самолетного типа над Белгородским районом и Яковлевским городским округом. Пострадавших и разрушений не было.