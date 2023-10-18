В Смоленской области задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа

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Двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Смоленской области задержали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК России (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Выясняется причастность 22-летних жителей региона к «совершению иных преступлений», отметили в спецслужбе.

Как сообщили в ФСБ, с одним из молодых людей через мессенджер связалось «неустановленное лицо» и предложило за деньги уничтожить релейный шкаф. Изначально задержанный отказывался, но согласился, «соблазнившись суммой в размере 20 тыс. руб.». Он попросил другого жителя Смоленска подвезти его к установленной точке за 5 тыс. руб.

«Данный вид совершения преступления популярен у украинских «заказчиков», поскольку повреждение указанного оборудования нацелено на выведение из строя железнодорожного сообщения и оказание деморализующего воздействия на население», — отмечает УФСБ. В спецслужбе добавили, что «куратор» после получения видеозаписи преступления перестал выходить на связь и не перевел обещанную выплату, удалив переписку.

При обыске у одного из подозреваемых обнаружили канистры с бензином, инвентарь для взлома объектов железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, были найдены видеозаписи повреждения оборудования.

Возгорание релейного шкафа на перегоне Сафоново — Милохово в Смоленской области зафиксировали ночью 17 октября. Из-за пожара шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика до 10 минут, сообщали в пресс-службе Московской железной дороги.

Российские власти и перевозчики регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов на железных дорогах после начала военной операции на Украине.

В начале сентября Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента за поджог релейного шкафа. Shot писал, что из-за диверсии из строя вышли светофоры, поэтому два пассажирских поезда из Москвы в Читу и Владивосток пришлось задержать. По данным канала, в результате на двух свободных путях сработала индикация о том, что они заняты. Пожар также привел к потере управления железнодорожными стрелками.