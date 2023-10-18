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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области заявили об уничтожении машин скорой при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли больницу и амбулаторию в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Алешках уничтожен автопарк скорой помощи, а в поселке Новая Маячка — здание амбулатории, заявили в правительстве Херсонской области
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram

Город Алешки на подконтрольной России части Херсонской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины, написал в Telegram председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, «одновременные прицельные удары» нанесли по городской больнице и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка Алешкинского района.

В результате уничтожены восемь машин скорой помощи — автопарк больницы в Алешках — и здание амбулатории, написал Алексеенко. Жертв нет.

Украинская сторона также сообщила об обстреле Херсона (областной центр региона, находится под контролем Киева) утром 18 октября. По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ударам подверглись населенные пункты Новоберислав и Благовещенское.

Минобороны России подчеркивает, что военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Херсонская область обстрел ВСУ Андрей Алексеенко Больница
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