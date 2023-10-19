Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь

Фото: Олег Яковлев / РБК

Больше половины россиян (54%) мечтают об увольнении своего токсичного руководителя, следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру» (результаты есть у РБК).

Каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы уволился генеральный директор компании. 39% опрошенных назвали начальника отдела самым токсичным сотрудником.

Более половины россиян (51%) сталкиваются с выгоранием из-за агрессивного поведения начальства. Каждый третий (32%) опрошенный испытывает тревогу, 28% — бессонницу. Россияне рассказали, что из-за стресса на работе у них ухудшилось состояние волос и ногтей (19%), появился лишний вес (18%) и аллергия (12%).

Чаще всего с нездоровыми отношениями на работе сталкиваются менеджеры по продажам (52%), а также работники бухгалтерий (29%) и сотрудники ресторанов быстрого питания (28%). 27% россиян назвали токсичной работу в ретейле, 25% — в журналистике.

Реже всего с агрессией в рабочей среде сталкиваются IT-специалисты — только 2% из них рассказали о токсичной атмосфере в коллективе.

Каждый третий (35%) россиянин заявил, что частые бонусы за заслуги помогли бы улучшить отношения с руководством, каждый четвертый (26%) хочет быть управленцем, чтобы изменить рабочий процесс.

При этом большая часть россиян (84%) готова терпеть токсичное отношение на работе в обмен на повышение заработной платы. Каждый третий опрошенный (32%) рассказал, что для этого ему нужна прибавка к зарплате в размере 20–50 тыс. руб., каждый четвертый (26%) назвал сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 6% россиян хотят прибавку не менее 100 тыс. руб.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года среди 2330 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

В феврале россияне рассказали, что идеальная зарплата для них — это 181 тыс. руб. в месяц. Показатель стал рекордным за все время, по сравнению с предыдущим годом ожидания жителей России выросли на 12 тыс. руб., или на 7%. При этом 35% россиян заявили, что удовлетворены уровнем своего дохода, еще треть рассказала об обратном.