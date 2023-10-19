 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь

Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Больше половины россиян (54%) мечтают об увольнении своего токсичного руководителя, следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру» (результаты есть у РБК).

Каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы уволился генеральный директор компании. 39% опрошенных назвали начальника отдела самым токсичным сотрудником.

Более половины россиян (51%) сталкиваются с выгоранием из-за агрессивного поведения начальства. Каждый третий (32%) опрошенный испытывает тревогу, 28% — бессонницу. Россияне рассказали, что из-за стресса на работе у них ухудшилось состояние волос и ногтей (19%), появился лишний вес (18%) и аллергия (12%).

Чаще всего с нездоровыми отношениями на работе сталкиваются менеджеры по продажам (52%), а также работники бухгалтерий (29%) и сотрудники ресторанов быстрого питания (28%). 27% россиян назвали токсичной работу в ретейле, 25% — в журналистике.

Реже всего с агрессией в рабочей среде сталкиваются IT-специалисты — только 2% из них рассказали о токсичной атмосфере в коллективе.

Каждый третий (35%) россиянин заявил, что частые бонусы за заслуги помогли бы улучшить отношения с руководством, каждый четвертый (26%) хочет быть управленцем, чтобы изменить рабочий процесс.

Читайте на РБК Pro
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Топ-10 недооцененных угроз рынка и нереализованных возможностей
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist

При этом большая часть россиян (84%) готова терпеть токсичное отношение на работе в обмен на повышение заработной платы. Каждый третий опрошенный (32%) рассказал, что для этого ему нужна прибавка к зарплате в размере 20–50 тыс. руб., каждый четвертый (26%) назвал сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 6% россиян хотят прибавку не менее 100 тыс. руб.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года среди 2330 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

В феврале россияне рассказали, что идеальная зарплата для них — это 181 тыс. руб. в месяц. Показатель стал рекордным за все время, по сравнению с предыдущим годом ожидания жителей России выросли на 12 тыс. руб., или на 7%. При этом 35% россиян заявили, что удовлетворены уровнем своего дохода, еще треть рассказала об обратном.

Теги
Опрос увольнение россияне
Материалы по теме
В большинстве компаний не увидели смысла в доплатах за навыки в сфере ИИ
Общество
Россияне рассказали, где проведут новогодние каникулы
Общество
Россияне стали реже планировать отпуск осенью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
«Ъ» узнал о побеге за границу бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Бизнес, 06:23
Белый дом анонсировал обращение Байдена по Израилю и Украине Политика, 06:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 05:55
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 05:52
Посол назвал «разрушенными до основания» отношения России и Австралии Политика, 05:34
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Израиль нанес удар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана Политика, 05:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Лавров заявил о выходе отношений России и КНДР на стратегический уровень Политика, 04:43
Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов МТС Банка Финансы, 04:32
Newsweek узнал, что США сочли завышенным число погибших в больнице в Газе Политика, 04:24
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне Политика, 03:56
«Известия» узнали о плане оснастить новейшие корветы ракетами «Калибр» Политика, 03:42