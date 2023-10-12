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В большинстве компаний не увидели смысла в доплатах за навыки в сфере ИИ

Опрос HH: большинство компаний не готовы поднять зарплату за навыки работы с ИИ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Большая часть компаний в России (65%) не готова увеличить зарплату сотрудникам за навыки работы с нейросетью, следует из опроса HeadHunter, результаты которого есть у РБК.

О готовности доплачивать сотрудникам, умеющим работать с ИИ, заявили практически в каждой десятой компании (11%). 6% опрошенных работодателей выступили за нематериальное поощрение навыков использования нейросетей.

Треть компаний (32%) заявили о беспокойстве по поводу этических и юридических вопросов, связанных с применением искусственного интеллекта в рабочем процессе. Каждый пятый работодатель (20%) рассказал о нежелании сотрудников или руководства компании использовать нейросети для рабочих задач.

69% работодателей отметили при этом, что умение обращаться с искусственным интеллектом не важно в их сфере.

Почти в каждой третьей компании не разбираются в принципах работы искусственного интеллекта и способах его применения в бизнесе — в этом признались 32% опрошенных представителей.

По результатам опроса, чаще всего с нейросетями работают или будут работать сотрудники креативных отделов (30%), бизнес-аналитики и менеджеры по продукту (по 11%).

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса среди 106 компаний в период с 22 сентября по 9 октября 2023.

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В декабре 2022 года ВЦИОМ выяснил, что доверять искусственному интеллекту начали 55% россиян, что на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Среди главных страхов, которые вызывают нейросети, опрошенные россияне называли утечку собираемых ими данных, использование ИИ в корыстных целях, а также принятие решений, за которые никто не несет ответственности.

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Опрос работодатели искусственный интеллект
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