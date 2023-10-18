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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Московской соборной мечети прошла молитва за народ Палестины

В Московской соборной мечети прошла молитва за народ Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Московская соборная мечеть
Московская соборная мечеть (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В cоборной мечети Москвы провели молитвы за палестинцев из сектора Газа, погибших в результате израильских обстрелов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман России.

Сперва верующие совершили ежедневную обязательную молитву зухр и специальную молитву джаназа, которую совершают по усопшим.

«Затем прочитаны отрывки из Корана и была коллективная мольба за успокоение душ умерших, прекращение кровопролития, установление мира, исцеление пострадавших и защиту Палестины», — сказали в пресс-службе.

Управление мусульман рассказало о выступлении во время молитвы послов мусульманских государств. В частности, выступал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Пресс-служба также предоставила ссылку на трансляцию молитвы в YouTube.

7 октября палестинская военизированная группировка ХАМАС атаковала юг Израиля. В результате атак ХАМАС в Израиле, по данным на 17 октября, погибли около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс. Среди жертв есть иностранцы, в том числе и россияне: по состоянию на 14 октября погибли 16 граждан России, еще восемь считаются пропавшими без вести.

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В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа после начала войны погибли 3 тыс. человек, более 12,5 тыс. жителей получили ранения. Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН рассказало, что из-за начала боевых действий свои дома в секторе Газа покинули 1 млн человек.

Теги
сектор Газа Москва Московская соборная мечеть новости молебен палестино-израильский конфликт
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