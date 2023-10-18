Постпред России допустил возобновление ядерных испытаний

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Возобновление ядерных испытаний возможно при определенных обстоятельствах, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться», — сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что это было бы негативным развитием событий для поддержания стабильности в современном мире. «У нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», — добавил он.

Ранее Госдума единогласно одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что договор так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали и не ратифицировали. В результате, указали авторы законопроекта, сложился дисбаланс.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить ядерных взрывов «в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем».

Президент России Владимир Путин в феврале в послании к Федеральному собранию заявил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к проведению ядерных испытаний. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — заверил президент.