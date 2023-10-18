В Иордании объяснили отмену саммита с участием Байдена

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Саммит лидеров Иордании, США, Палестины и Египта в Аммане отменили, потому что он не смог бы остановить войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Иордании Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Руководство Иордании решило не проводить саммит после консультаций с представителями Палестины, США и Египта, рассказал министр. «Мы хотим, чтобы единственным возможным итогом такого саммита, если он состоится, было бы предотвращение войны, уважение человеческой ценности палестинцев и предоставление им помощи, которую они заслуживают», — заявил ас-Сафади.

Причиной отказа от проведения саммита стали и «продолжающиеся расправы Израиля над палестинским народом в секторе Газа», добавил он. Министр также возложил на Израиль ответственность на удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Он призвал международное сообщество «положить конец кровопролитию, продолжение которого является позором для человечества».

Минздрав Палестины сообщил об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки погибли как минимум 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

В ХАМАС обвинили в атаке Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают Тель-Авив.

Армия обороны Израиля заявила, что по больнице в Газе попала палестинская ракета в результате неудачного запуска и возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». Группировка обвинения отвергла.

Президент США Джо Байден 18 октября прибыл в Израиль. В Белом доме ранее заявили, что он «намерен задать ряд жестких вопросов» руководству страны.