ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

В Белгородском районе силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор.

Накануне, 16 октября, система ПВО сбила три беспилотника в регионе — в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников.

Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число атак дронов на российские территории превысило 500. Чаще всего о беспилотниках сообщали власти Белгородской области.

15 октября на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели. В тот же день под обстрел попали два села — Демидовка и Графовка. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, четыре населенных пункта — Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка — остались без света.