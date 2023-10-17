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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков: средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Белгородском районе силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор.

Накануне, 16 октября, система ПВО сбила три беспилотника в регионе — в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников.

Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число атак дронов на российские территории превысило 500. Чаще всего о беспилотниках сообщали власти Белгородской области.

15 октября на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели. В тот же день под обстрел попали два села — Демидовка и Графовка. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, четыре населенных пункта — Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка — остались без света.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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