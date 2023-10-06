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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотного катера ВСУ

Минобороны: в Черном море уничтожен беспилотный катер ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Черном море уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова беспилотный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима атаковать с применением безэкипажного катера объекты на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Катер обнаружил во время патрулирования северо-западной части акватории вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29, добавили в ведомстве.

10 сентября Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный. Катера с десантом следовали в направлении Крыма, их уничтожили российские военные самолеты.

Теги
спецоперация Минобороны катер Черное море
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