Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотного катера ВСУ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Черном море уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова беспилотный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима атаковать с применением безэкипажного катера объекты на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Катер обнаружил во время патрулирования северо-западной части акватории вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29, добавили в ведомстве.

10 сентября Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный. Катера с десантом следовали в направлении Крыма, их уничтожили российские военные самолеты.