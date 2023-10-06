Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотного катера ВСУ
Минобороны: в Черном море уничтожен беспилотный катер ВСУ
В Черном море уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова беспилотный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.
«Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима атаковать с применением безэкипажного катера объекты на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Катер обнаружил во время патрулирования северо-западной части акватории вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29, добавили в ведомстве.
10 сентября Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный. Катера с десантом следовали в направлении Крыма, их уничтожили российские военные самолеты.