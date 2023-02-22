Пять жительниц Кабардино-Балкарии задержали за притон и торговлю людьми

Задержанные искали в республике женщин и уговаривали переехать в одно из зарубежных государств, где склоняли к проституции

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Сотрудники ФСБ выявили в Кабардино-Балкарии организованную преступную группу, занимавшуюся торговлей людьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Задержаны пять человек.

По данным спецслужбы, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали в республике женщин и уговаривали переехать в одно из зарубежных государств, где склоняли к проституции.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело против шести жительниц Кабардино-Балкарии по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК (организация занятия проституцией, совершенная с угрозой применения насилия и в отношении несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 240 УК (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой лиц), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля людьми, совершенная организованной группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, с применением насилия).

По версии следствия, местная жительница 1964 года рождения вместе с пятью знакомыми с целью обогащения решила организовать притон в одном из городов за рубежом. «Реализуя свой умысел, подозреваемые, распределив между собой роли, организовали вербовку и перевозку на территорию иностранного государства жительниц региона, где в последующем вовлекали в занятие проституцией в притоне, который на месте контролировала и содержала одна из участниц группы», — пояснили в СК. Другие участники преступной группы должны были искать девушек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в трудном материальном положении. Их убеждали переехать в другую страну, чтобы заниматься проституцией, обещая щедрое вознаграждение. Когда девушки приезжали, их заставляли, в том числе под угрозой насилия, вступать в половые связи и удерживали против воли, не разрешая вернуться домой. Обещанное вознаграждение присваивалось и разделялось между подозреваемыми. Одна из них сейчас находится за границей и объявлена в международный розыск.