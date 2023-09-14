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«Стратеги» Ту-95МС провели патрульный рейд над Норвежским морем

Ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями
Ту-95МС
Ту-95МС (Фото: tupolev.ru)

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели четырехчасовое патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей Су-30СМ, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 4 часов», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

В это же время шестой оперативный флот США сообщил в соцсети X (ранее — Twitter), что американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в норвежский порт Тромсё с плановым визитом.

В августе самолеты российской дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей, а также моря Бофорта и Северного Ледовитого океана, сообщали в Минобороны.

Полеты осуществляли стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Теги
Ту-95МС самолет полет Баренцево море Норвежское море полеты
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