ФСБ задержала в Крыму мужчину, который создавал тайники с боеприпасами для СБУ

ФСБ задержала в Крыму хранителя тайников с взрывчаткой для СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Крыма, гражданина России, который сотрудничал с СБУ и размещал по ее заданию тайники с боеприпасами на территории полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчину задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством. Как сообщил ФСБ задержанный, сотрудник СБУ дал ему задание перепрятать «посылку» из тайника. «По описаниям я понял, что это может быть взрывчатое вещество», — отметил задержанный.

Помимо этого спецслужба установила, что мужчина также «передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове».

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Обе предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. По данным спецслужбы, девушка собирала и передавала представителю СБУ материалы, содержащие сведения о передвижении по территории региона российских военнослужащих, которых готовили к отправке в зону проведения военной операции.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Эта статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.