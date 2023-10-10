Шойгу проверил завод по выпуску ЗРК «Бук-М3»
Министр обороны Сергей Шойгу посетил завод концерна «Алмаз-Антей» в Ульяновске и ознакомился с производством ЗРК «Бук-М3» для гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», — сообщили в министерстве.
Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия. Он отметил, что продукция завода востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне проведения военной операции на Украине.
В сентябре завод досрочно передал Минобороны дивизион ЗРК «Бук-М3». Еще один дивизион находится на сборке и будет передан военным до конца 2023 года, рассказал генеральный директор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин. По его словам, в 2024 и 2025 годах объемы производства завода будут увеличены.
ЗРК «Бук-М3» является модификацией ЗРК «Бук-М2». В отличие от предыдущей модели, новая самоходная установка способна одновременно вести стрельбу по шести воздушным целям. Боекомплект «Бук-М3» увеличен в полтора раза: с четырех до шести ракет.
7 октября Шойгу проинспектировал выполнение госзаказа на предприятии «Красмаш» в Красноярском крае. Там выпускают стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат».
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