ООН сообщила о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане

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В ходе взаимных обстрелов армии обороны Израиля и шиитской группировки «Хезболла» одна из ракет попала в офис миротворцев ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана, сообщает миссия в телеграм-канале.

В заявлении говорится, что во время «интенсивной перестрелки» между Ливаном и Израилем, снаряды попадали по обе стороны границы, а в штаб-квартиру миротворцев попала ракета.

«К счастью, никто не пострадал», — добавили сотрудники. Миротворческая миссия начала расследование, чтобы узнать, откуда был нанесен удар.

В миссии отметили, что нападения на мирных жителей и сотрудников ООН — это нарушения международного права, которые эквивалентны военным преступлениям.

Израильские военные неоднократно сообщали об обстрелах со стороны группировки. За утро 15 октября «Хезболла» выпустила как минимум три противотанковые управляемые ракеты, в результате чего погиб один мирный житель. По данным ЦАХАЛ, еще трое получили ранения.

ЦАХАЛ в ответ нанес удары по военной инфраструктуре группировки.