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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ООН сообщила о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане

ООН: ракета попала в штаб-квартиру миротворцев в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ООН сообщила о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане
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В ходе взаимных обстрелов армии обороны Израиля и шиитской группировки «Хезболла» одна из ракет попала в офис миротворцев ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана, сообщает миссия в телеграм-канале.

В заявлении говорится, что во время «интенсивной перестрелки» между Ливаном и Израилем, снаряды попадали по обе стороны границы, а в штаб-квартиру миротворцев попала ракета.

«К счастью, никто не пострадал», — добавили сотрудники. Миротворческая миссия начала расследование, чтобы узнать, откуда был нанесен удар.

В миссии отметили, что нападения на мирных жителей и сотрудников ООН — это нарушения международного права, которые эквивалентны военным преступлениям.

Израильские военные неоднократно сообщали об обстрелах со стороны группировки. За утро 15 октября «Хезболла» выпустила как минимум три противотанковые управляемые ракеты, в результате чего погиб один мирный житель. По данным ЦАХАЛ, еще трое получили ранения. 

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ЦАХАЛ в ответ нанес удары по военной инфраструктуре группировки.

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Теги
Ливан ООН миротворцы ракетный удар Хезболла ЦАХАЛ
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