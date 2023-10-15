ООН сообщила о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане
В ходе взаимных обстрелов армии обороны Израиля и шиитской группировки «Хезболла» одна из ракет попала в офис миротворцев ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана, сообщает миссия в телеграм-канале.
В заявлении говорится, что во время «интенсивной перестрелки» между Ливаном и Израилем, снаряды попадали по обе стороны границы, а в штаб-квартиру миротворцев попала ракета.
«К счастью, никто не пострадал», — добавили сотрудники. Миротворческая миссия начала расследование, чтобы узнать, откуда был нанесен удар.
В миссии отметили, что нападения на мирных жителей и сотрудников ООН — это нарушения международного права, которые эквивалентны военным преступлениям.
Израильские военные неоднократно сообщали об обстрелах со стороны группировки. За утро 15 октября «Хезболла» выпустила как минимум три противотанковые управляемые ракеты, в результате чего погиб один мирный житель. По данным ЦАХАЛ, еще трое получили ранения.
ЦАХАЛ в ответ нанес удары по военной инфраструктуре группировки.
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