К адвокатам Навального пришли с обысками

К адвокатам, защищавшим Навального, пришли с обысками по делу об участии в экстремистском сообществе. В августе оппозиционера приговорили к 19 годам по делу о создании такого сообщества

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Силовики пришли с обысками к адвокатам, которые защищали Алексея Навального, сообщил в X (Twitter) работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади.

По словам защитника, обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе. «Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону, УПК. Они даже не вправе, по общему правилу, отказываться от защиты», — написал он.

По данным бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан Минюстом иноагентом), силовики пришли к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.

РБК обратился за комментарием к Кобзеву, Сергунину и Липцеру.

Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили реальным условный срок по делу «Ив Роше». В июне прошлого года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве, и оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.

А в начале августа на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Оппозиционеру также запретили публиковать сообщения в соцсетях и назначили штраф 500 тыс. руб.

Дело было связано с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). Следствие заявляло, что организация была создана для «осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».