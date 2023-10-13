 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Навального ,  
0 

К адвокатам Навального пришли с обысками

К адвокатам Алексея Навального пришли с обысками
Сюжет
Дело Навального
К адвокатам, защищавшим Навального, пришли с обысками по делу об участии в экстремистском сообществе. В августе оппозиционера приговорили к 19 годам по делу о создании такого сообщества
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Силовики пришли с обысками к адвокатам, которые защищали Алексея Навального, сообщил в X (Twitter) работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади.

По словам защитника, обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе. «Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону, УПК. Они даже не вправе, по общему правилу, отказываться от защиты», — написал он.

По данным бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан Минюстом иноагентом), силовики пришли к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.

РБК обратился за комментарием к Кобзеву, Сергунину и Липцеру.

Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили реальным условный срок по делу «Ив Роше». В июне прошлого года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве, и оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.

А в начале августа на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Оппозиционеру также запретили публиковать сообщения в соцсетях и назначили штраф 500 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды

Дело было связано с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). Следствие заявляло, что организация была создана для «осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Алексей Навальный обыски
Материалы по теме
Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа
Политика
Из приговора Навальному убрали слова «особо опасный рецидивист»
Политика
МИД назвал спекуляцией данные о включении Навального в обмен заключенных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 10:59
Наказывать рублем стало сложнее: что произошло и как быть работодателю Pro, 10:58
Глава Пентагона прибыл в Израиль Политика, 10:50
ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при израильских авиаударах Политика, 10:48
На заводе назвали цены на самый мощный «Москвич 6» Авто, 10:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:43
Волшебная таблетка: почему мы ее ищем, но попадаем в руки обманщиков Pro, 10:42
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зампред «БКС Мир инвестиций» — о том, как изменился портрет инвестора Инвестиции, 10:38
Боррель выступил против независимости Тайваня Политика, 10:37
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:33
Футболист сборной Парагвая плюнул в Месси во время матча. Видео Спорт, 10:32
Hürriyet узнал условия ХАМАС для освобождения заложников Политика, 10:30
Орбан исключил демонстрации в поддержку ХАМАС в Венгрии Политика, 10:30
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:25