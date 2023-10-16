Евросоюз объявил о запуске воздушного моста в Газу
Евросоюз запускает гуманитарную операцию — воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет, для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Первые два рейса состоятся на этой неделе, в них и будут доставлять гуманитарные грузы детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В них войдут укрытия, лекарства и гигиенические наборы.
Полеты ЕС по гуманитарному воздушному мосту позволяют отправлять помощь в регионы, которые сталкиваются с нестабильной ситуацией. При этом Еврокомиссия полностью покрывает транспортные расходы. Инициатива была создана в ответ на транспортные ограничения, вызванные пандемией COVID-19.
Накануне, 15 октября, в Еврокомиссии сообщили, что увеличат пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для Газы, до €50 млн.
После начала войны между Израилем и ХАМАС комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел объявил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты из-за «масштаба террора и жестокости против Израиля и его народа».
Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит поставлять гуманитарную помощь в регион. По данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.