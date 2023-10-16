Комитет Думы одобрил проект о дератификации договора о ядерных испытаниях

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Законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по международным делам. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации ДВЗЯИ, который будет рассмотрен Государственной думой 17 октября», — сказал Слуцкий (цитата по ТАСС).

13 октября законопроект об отзыве ратификации договора внесли в Госдуму. Документ разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина. Авторы законопроекта подчеркнули, что одобрение документа не повлечет за собой прекращение или приостановку действия ДВЗЯИ для России, а также выход страны из него.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить ядерных взрывов «в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем». Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран, Израиль и Индия.

5 октября президент Владимир Путин заявил, что Москва может отозвать ратификацию договора. Позже в Кремле уточнили, что слова Путина о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ не означают, что у России есть планы провести ядерные испытания.