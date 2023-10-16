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Правящая партия Польши сохранила лидерство после подсчета 76% голосов

Правящая партия Польши PiS сохранила лидерство после подсчета 76% голосов
Фото: Lukasz Glowala / Reuters
Фото: Lukasz Glowala / Reuters

После подсчета данных с 76% участков для голосования на парламентских выборах в Польше продолжает лидировать правящая партия «Право и справедливость» (PiS), следует из данных Национальной избирательной комиссии.

На выборах в сейм PiS набрала 36,93% голосов, в сенат — 36,26%. На втором месте остается «Гражданская коалиция», которую возглавляет партия экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа». Она набрала 29,2% в сейм и 28,1% в сенат. Третье место у альянса «Третий путь» — 14,49 и 10,6% соответственно.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. На них граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Во время пресс-конференции Туск заявил, что вместе с «Третьим путем» оппозиция получит 218 мест в польском сейме при условии создания коалиции. 

Это позволит блокировать законодательные инициативы «Права и справедливости». Моравецкий ответил, что Польше нужна «стабильная коалиция», а не «разношерстная, единственной общей ценностью которой является ненависть к PiS».

Теги
Польша парламентские выборы Право и справедливость Гражданская платформа
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