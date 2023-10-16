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Первые итоги выборов в сейм Польши показали лидерство правящей партии

Первые итоги выборов в парламент Польши показали лидерство правящей партии
Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Правящая партия лидирует, но ее результаты примерно в 40% не гарантируют ей большинство. Ближайшая оппозиционная сила отстает приблизительно на 15% голосов
Фото: Lukasz Glowala / Reuters
Фото: Lukasz Glowala / Reuters

На парламентских выборах в Польше после обработки более чем 21% бюллетеней лидерство сохраняет правящая партия «Право и справедливость» (PiS), следует из данных Национальной избирательной комиссии.

Согласно этим результатам, на выборах в сейм PiS пока получает 40,46%, а сенат — 39,57%. На втором месте — «Гражданская коалиция» (ее возглавляет партия экс-премьера Дональда Туска) — 26% и 26,12% соответственно. Третье место у альянса «Третий путь» — 13,88% и 8,45%.

В польском сейме 460 мест, в сенате — 100 мест.

По итогам выборов будет сформировано правительство Польши. Если PiS одержит победу, то кабинет министров Матеуша Моравецкого может остаться у власти на третий срок. Ранее трижды выиграть парламентские выборы не удавалось никому, отмечал премьер.

Туск после объявления результатов экзитполов (они тоже показали лидерство PiS) заявил, что оппозиция — «Гражданская коалиция» и «Третий путь» — могут получить 218 мест в польском сейме. Это позволит блокировать законодательные инициативы «Права и справедливости», которая могла рассчитывать на 200 мандатов.

Одновременно с выборами в Польше прошел референдум. Полякам предложили высказать свое мнение по вопросам миграции, пенсионного возраста, продажи госактивов иностранным компаниям и открытия границы с Белоруссией. Итоги референдума носят рекомендательный характер, но могут стать основой для законодательных инициатив PiS. Туск критиковал проведение голосования.

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Предварительные результаты референдума (после обработки 20%):

  • по продаже госактивов иностранным компаниям: 97% «нет»;
  • повышение пенсионного возраста до 67 лет: 95% «нет»;
  • открытие границы с Белоруссией: 96% «нет»;
  • прием беженцев с Ближнего Востока и Африки, механизм которого «навязан Европой»: 97% «нет».
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша парламентские выборы
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