В Херсоне переименовали часть улиц и площадей, в том числе сквер Пушкина

В Херсоне дали новые имена улицам Московская и Потемкинская

Вид на одну из улиц Херсона (Фото: Азиз Каримов / Global Look Press)

Власти Херсона переименовали часть улиц и площадей города, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

Изменения коснулись:

площади 200-летия Херсона — ее переименовали в площадь Вооруженных сил Украины;

площади 40-летия Победы — ее переименовали в Площадь непокоренных;

улицы Московской — ее переименовали в улицу Студенческую;

улицы Потемкинской — ее переименовали в улицу Михаила Грушевского;

улицы Волгоградской в микрорайоне Янтарный — ее переименовали в улицу Мариупольскую;

сквера А.С. Пушкина — его переименовали в Фонтанный сквер.

По словам Мрочко, новые названия «прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию».

После начала военной операции украинские власти стали массово менять «российские» топонимы и сносить памятники, посвященные СССР или имеющие отношение к России. Кампания декоммунизации на Украине, также связанная с переименованиями улиц и городов, началась в 2014 году.

Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

За последние годы на Украине сменили названия десятки городов и населенных пунктов, сотни улиц и площадей.