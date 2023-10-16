 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсоне дали новые имена улицам Московская и Потемкинская

В Херсоне переименовали часть улиц и площадей, в том числе сквер Пушкина
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на одну из улиц Херсона
Вид на одну из улиц Херсона (Фото: Азиз Каримов / Global Look Press)

Власти Херсона переименовали часть улиц и площадей города, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

Изменения коснулись:

  • площади 200-летия Херсона — ее переименовали в площадь Вооруженных сил Украины;
  • площади 40-летия Победы — ее переименовали в Площадь непокоренных;
  • улицы Московской — ее переименовали в улицу Студенческую;
  • улицы Потемкинской — ее переименовали в улицу Михаила Грушевского;
  • улицы Волгоградской в микрорайоне Янтарный — ее переименовали в улицу Мариупольскую;
  • сквера А.С. Пушкина — его переименовали в Фонтанный сквер.

По словам Мрочко, новые названия «прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию».

После начала военной операции украинские власти стали массово менять «российские» топонимы и сносить памятники, посвященные СССР или имеющие отношение к России. Кампания декоммунизации на Украине, также связанная с переименованиями улиц и городов, началась в 2014 году.

Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

Читайте на РБК Pro
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Забудьте о США и Китае: куда вывести российскую IT-компанию
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции

За последние годы на Украине сменили названия десятки городов и населенных пунктов, сотни улиц и площадей.

Теги
Херсон декоммунизация Украина переименование улиц
Материалы по теме
Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины
Политика
Экс-глава украинской администрации Херсонской области покончил с собой
Политика
В Донецке назвали улицу в честь Дарьи Дугиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства Общество, 18:35
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 18:19
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 18:17
Кулеба призвал мир не отвлекаться от Украины из-за войны в Израиле Политика, 18:07
Сборная России назвала состав на матч с Кенией Спорт, 18:00
В МИД России заявили об обострении конфликта Израиля и ХАМАС Политика, 17:59
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 17:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Кнессет эвакуировали из-за обстрела Иерусалима Политика, 17:44
Новостройки в центре Москвы подешевели при росте цен в других округах Недвижимость, 17:42
ХАМАС заявил о ракетных ударах по Тель-Авиву и Иерусалиму Политика, 17:40
Аналитики Альфа-банка назвали самые перспективные дивидендные акции Инвестиции, 17:40
Костомаров рассказал, что дети зовут его «ПапаРобот-3000» Спорт, 17:37
Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году Бизнес, 17:36