Владельца телефона с нацистским маршем на звонке наказали арестом

Суд в Брянске арестовал мужчину за марш нацистской Германии на звонке мобильного

Фото: Владислав Шатило / РБК

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Московской области на шесть суток по статье о пропаганде и демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

По данным ведомства, мужчина установил на входящий звонок мобильного телефона военный марш нацистской Германии, чем «оскорбил память о жертвах Великой Отечественной войны».

Статья 20.3 КоАП предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а также административный арест на срок до 15 суток за пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики.

«Постановлением суда от 14 октября 2023 года правонарушителю назначено наказание в виде шести суток административного ареста», — говорится в публикации. Постановление в законную силу не вступило.

В июле 2023 года рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. По данным ТАСС, мужчину привлекли к ответственности из-за татуировок с грифом на железном кресте и Карлсоном со свастикой вместо пропеллера.