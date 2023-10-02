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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Кривого Рога

Министерство обороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Кривого Рога
Сюжет
Военная операция на Украине
За последние сутки продолжались бои на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны. Общие потери ВСУ в военном ведомстве оценили в 400 человек
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. По данным военного ведомства, там были уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения военно-воздушных сил Украины.

Также Минобороны сообщило об ударе по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского.

В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:

  • на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районе Красногоровки, Невельского, Андреевки;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и Белогоровки;
  • на Купянском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районе Боровой, Нового Донецкого, Новоселовского, Макеевки;
  • на Запорожском направлении нанесены удары в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка, Вербовое; з
  • на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 400 человек.

Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе БМП Bradley, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция постановки помех навигационным приемником «Анклав».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Украина аэродром Кривой Рог
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