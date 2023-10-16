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В Хабаровском крае сбежал осужденный за избиение до смерти заключенный

Заключенный сбежал из камеры-одиночки исправительной колонии, сломав решетку
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Хабаровском крае сбежал осужденный по тяжкой статье, отбывавший наказание в виде исправительных работ в исправительном центре при заводе, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по региону.

«Осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в участке, функционирующем как исправительный центр, при предприятии, дислоцирующемся в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края, самовольно оставил УФИЦ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники УФСИН разыскивают сбежавшего.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на УФСИН сообщило, что осужденный отбывал наказание по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации телеграм-канала Shot, сбежавший — Михаил Мещеряков, в 2020 году он убил человека. Суд Комсомольска-на-Амуре приговорил его к шести годам строгого режима по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», но в мае 2022 года ему смягчили реальный срок на принудительные работы.

Shot уточнил, что Мещеряков — рецидивист: его посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. Утром 16 октября сотрудники учреждения обнаружили, что заключенного нет на месте, а решетка в карцере выломана.

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В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю напомнили, что принудительные работы — это альтернатива лишению свободы, которая не подразумевает изоляцию от общества и не ограничивает осужденного в правах. Им можно пользоваться деньгами, мобильными телефонами и интернетом, также они могут проживать с семьей на территории при исправительном центре.

18 сентября осужденный за убийство сбежал из иркутской колонии в день освобождения. До этого он отбыл 22 года. Теперь ему грозит еще четыре года заключения — уже за побег. Его объявили в розыск. 22 сентября его задержали.

Теги
Хабаровский край побег заключенный ФСИН новости
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