Осужденный за убийство сбежал из иркутской колонии в день освобождения

Осужденный за убийство сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

Отбывший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения под Иркутском в день своего освобождения. Ему грозит еще 4 года заключения. По данным SHOT, его судили за убийства по найму

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Из колонии-поселения при ИК-19 в поселке Маркова под Иркутском сбежал осужденный на 22 года за убийство заключенный, он должен был сегодня освободиться, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСИН.

«Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы. <...> Начало срока у него 2001 год, конец срока — 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что заключенному 1974 года рождения теперь может грозить новый срок — до четырех лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Иркутской области.

По данным телеграм-канала SHOT, из колонии сбежал Камолжон Калонов. Его приговорили к 22 годам лишения свободы по статьям «Убийство двух и более лиц по найму», «Разбой», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Калонова собирались выпустить по УДО и направить на принудительные работы, однако около четырех утра он покинул колонию, не дожидаясь освобождения. Канал отмечает, что это вторая судимость Калонова — в первый раз его приговорили к пяти годам колонии за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Он вышел в 1997 году. Сбежавший родом из города Зима в Иркутской области, туда в числе прочих населенных пунктов региона направили ориентировки, говорится в публикации.

7 сентября трое заключенных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области. Двое из них были осуждены за кражу, еще один — за вождение автомобиля в пьяном виде после административного наказания или судимости.