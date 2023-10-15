ВКС уничтожили мастерские по ремонту танков террористов в Сирии

Российские войска нанесли авиаудары по ремонтной базе бронетехники террористов в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«В ответ на непрекращающиеся обстрелы незаконными вооруженными формированиями позиций сирийских правительственных войск и гражданских объектов силами ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков», — говорится в сообщении.

В результате авиаударов уничтожены укрытия и ремонтные мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей типа пикап. Также ликвидированы 20 боевиков.

Ведомство не уточняет, к какой именно группировке принадлежали ремонтные мастерские. Однако Минобороны сообщает, что обстрелу подверглись правительственные войска в провинциях Идлиб и Латакия. Обстрелы вели «Джабхат Ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация).

В начале октября Минобороны сообщило, что в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо готовятся нападения на пункты дислокации российских военных и военнослужащих армии Сирии. Террористы намерены использовать для атак беспилотники кустарного производства, а также модифицированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, заявили тогда в ведомстве.