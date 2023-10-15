Глава МИД Ирана встретился с политическим лидером ХАМАС
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с политическим лидером палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в столице Катара Дохе. Об этом сообщило агентство IRNA.
Это первая встреча чиновников из Ирана и ХАМАС после 7 октября, когда отряды палестинского движения вторглись в южные районы Израиля. ХАМАС заявил, что Абдоллахиан и Хания «подтвердили продолжение сотрудничества для достижения целей сопротивления палестинского народа», передает Al Jazeera. Иранский министр, как утверждают в палестинском движении, высоко оценил нападение на Израиль и назвал его «исторической победой».
Перед визитом в Катар глава МИД Ирана посетил Ирак, Сирию и Ливан, где также обсудил конфликт ХАМАС и Израиля. В ливанском Бейруте Абдоллахиан встретился с главой шиитского движения «Хезболаа». В ходе переговоров с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи иранский министр заявил, что израильские военные «не могут подвергнуть Газу полной осаде, бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и не ожидать никакой реакции на эти преступления».
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