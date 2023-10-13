Избитую одноклассниками школьницу доставили на вертолете в Уфу

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Школьницу из Башкирии, которую избили два одноклассника, доставили на вертолете в больницу Уфы, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили порталу Ufa1.ru в минздраве республики.

По словам представителя ведомства, девочка находится в отделении травматологии на стационарном лечении. Ее доставили в республиканскую детскую больницу Уфы.

По предварительной информации, два ученика 6-го класса школы в деревне Савалеево избили одноклассницу на уроке, когда учительница вышла из класса. По словам матери девочки, мальчики били ее дочь ногами. «Отбита селезенка, поджелудочная и множественные ушибы по телу», — рассказала она.

В администрации Кармаскалинского района, где расположена школа, изданию сообщили, что в произошедшем разбирается отдел по делам несовершеннолетних полиции.

Прокуратура района организовала проверку, в ходе которой даст оценку действиям сотрудников школы и проверит исполнение законов об образовании в части обеспечения безопасности детей.

5 сентября ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой. На место сразу выехали полицейские, но к моменту их прибытия школьники уже разбежались. Конфликт возник из-за переписки одного ученика с сестрой другого.

В ходе драки 15-летний подросток начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего его приятелю. Всех участников потасовки доставили в отдел полиции, с ними провели профилактическую беседу.