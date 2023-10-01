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Синоптики пообещали москвичам нестабильную погоду в октябре

«Фобос»: в октябре погода в Москве будет нестабильной
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве погода в октябре будет «крайне неустойчивой» и переменчивой, передает проект «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность», — говорится в сообщении. В первой половине месяца температура еще поднимется до 17–19 градусов, однако во второй — ожидаются заморозки.

В октябре выпадет больше осадков, чем в сентябре, который побил «141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей». Синоптики также не исключают снег в последние дни первой декады месяца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал похолодание и кратковременные дожди в первые дни октября. По его словам, температура в Москве не поднимется выше 20 градусов, а во второй половине недели начнет постепенно снижаться.

Теги
«Фобос» Погода Москва
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