Володин предложил исключить нормы о рубках из законопроекта о Байкале

Володин: нужно исключить норму о сплошной рубке из законопроекта о Байкале

Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил убрать нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал, говорится на сайте Думы.

«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — сказал он на совещании в Улан-Удэ по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал.

По словам спикера, законодатели, предлагая изменения в закон, «не предполагали проводить рубки в классическом виде, как коммерческие, вырубая делянки и давая разрешения». Речь шла о вырубке для строительства инфраструктуры. «Раз эта норма не только пугает, но и может создать в будущем проблемы, предлагаю найти решение, которое бы нас уберегло от поспешных шагов», — сказал Володин и поручил эту задачу профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В июле Госдума приняла в первом чтении проект поправок к законопроекту об охране озера Байкал. Они в случае окончательного утверждения должны позволить до 2030 года провести у озера вырубку деревьев для конкретных целей, в том числе для создания противопожарных разрывов, строительства очистных и гидротехнических сооружений и дорог.

Против поправок в закон о Байкале выступал депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов. Он говорил, что любое вмешательство в биосистему Байкала «может нанести непоправимый ущерб», и предлагал переселять местных жителей, которые испытывают неудобства из-за проживания на Байкальской природной территории.

Аналогичное заявление сделали во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП, Фетисов его председатель). Там выразили мнение, что предложенные механизмы решения проблем вокруг Байкала «противоречат принципам его охраны» и «нивелируют необходимость наличия самого специального закона».