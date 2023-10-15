МИД Франции сообщил о 17 погибших в Израиле французах

Число французских граждан, погибших в Израиле в результате нападения палестинского исламистского движения ХАМАС, выросло до 17. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.

Ранее, 13 октября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о 15 погибших французах. «Франция скорбит о трагической гибели еще двух французских граждан, в результате чего число жертв террористических атак ХАМАСа на Израиль среди французов выросло до семнадцати», — говорится в заявлении французского МИД.

Кроме того, ведомство не может связаться с 15 гражданами Франции. В МИД считают, что некоторых из них могли похитить.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8, 7 пострадали. В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1300 человек, в том числе иностранцы, среди них 16 россиян, 29 американцев и 24 тайца. Ранения в Израиле получили около 3,6 тыс. человек. Число погибших израильских военных выросло до 279.

Боевики ХАМАС удерживают в Газе более 120 заложников. За последние сутки из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22.