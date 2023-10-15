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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Сирии заявили о новом ударе Израиля по аэропорту Алеппо

Минобороны Сирии: Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Международный аэропорт Алеппо прекратил работу после удара Израиля, сообщило Минобороны Сирии.

По данным ведомства, израильские военные нанесли удар по аэропорту с воздуха со стороны Средиземного моря к западу от сирийского порта Латакия. «В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя», — заявили в сирийском Минобороны.

Все рейсы из аэропорта Алеппо перенаправили в воздушную Гавань Латакии, сообщило Министерство транспорта Сирии.

Международный аэропорт Алеппо вернулся к работе только накануне, утром 14 октября, менее чем через двое суток после предыдущих израильских ударов.

Израиль официально не заявлял о новом ударе по аэропорту Алеппо. Однако ранее Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы. В ЦАХАЛ заявили, что с территории Сирии по Израилю были выпущены две ракеты, они упали на открытой местности.

В прошлый раз Израиль атаковал аэропорт Алеппо 12 октября. В тот же день под удар попала воздушная гавань Дамаска. Оба аэропорта прекратили работу.

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