Армия обороны Израиля сообщила о ракетном ударе со стороны Сирии

С территории Сирии по Израилю были запущены две ракеты, они упали на открытой местности. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма сработали сирены воздушной тревоги. Первый расположен в южной части Голанских высот, недалеко от границы с Сирией. Второй находится в Верхней Галилее, рядом с границей с Ливаном.

Средства перехвата ракет, запущенных с территории Сирии, не были задействовали «в соответствии с протоколом». В ответ на запуск артиллерия ЦАХАЛ начала обстреливать сирийскую территорию.

Кроме того, израильские военные задействовали средства ПВО для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Проводится проверка.

Сирия и Ливан начали обстреливать Израиль на фоне продолжающихся боев с отрядами палестинского исламистского движения ХАМАС, которое вторглись в южные израильские районы 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала наносить ракетные удары. Так, 12 октября в Сирии сообщили, что израильские военные атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо.