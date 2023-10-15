Посольство призвало американцев покинуть Израиль чартерным рейсом

Посольство США призвало американцев, желающих покинуть Израиль, воспользоваться чартерными рейсами, пока они доступны. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Американцам следует дистанционно заполнить анкету для нуждающихся в помощи в кризисных ситуациях, 15 октября приехать в аэропорт Бен-Гурион и найти стол с флагом США, за которым будет сидеть персонал посольства. Чартерный рейс сможет доставить американцев «в ближайшие безопасные места», а не в США, причем пункт назначения, вероятно, нельзя будет выбрать. В посольстве рекомендовали гражданам приехать в аэропорт как можно раньше, поскольку, скорее всего, придется ждать доступного рейса.

Воспользоваться чартерным рейсом могут только граждане США или их ближайшие родственники (супруги или дети в возрасте до 21 года). Члены семьи, которые не имеют американского паспорта, должны иметь право на въезд в ту страну, в которую направится рейс. Разрешено взять с собой ручную кладь и небольшой багаж (до 22 кг), домашних животных придется оставить.

Ранее Госдепартамент США разрешил части американских госслужащих и членам их семей покинуть Израиль. Ведомство одобрило выезд из страны для сотрудников американского посольства в Иерусалиме и его филиала в Тель-Авиве. Разрешение не касается тех, чье присутствие в Израиле критически важно.

С начала нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в стране погибли по меньшей мере 27 граждан США, заявил 14 октября американский президент Джо Байден. Пропали без вести, по его словам, 14 американцев.