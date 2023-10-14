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В Якутске загорелась гостиница «Онтарио»

МЧС: в гостиничном комплексе «Онтарио» в Якутске произошел пожар
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Якутске в гостиничном комплексе «Онтарио» произошел пожар, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горело здание. Сейчас площадь пожара предварительно составляет 400 кв. м», — сообщили в ведомстве, отметив, что 50 человек самостоятельно эвакуировались из гостиницы.

На месте возгорания работали 13 единиц техники и 59 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Около 21:00 мск в МЧС заявили, что пожар ликвидирован. Причину возгорания в ведомстве не назвали.

9 октября в центре Москвы в доме 29/6 на Новорязанской улице произошел пожар. По данным «Яндекс.Карт», там находится клуб «Археология», а в прилегающем к нему здании — Зверевский центр современного искусства. Телеграм-канал «112» утверждал, что возгорание произошло именно в Центре современного искусства. Как позже сообщили РБК в МЧС, при пожаре никто не пострадал.

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Пожар Якутск гостиница МЧС
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